Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин назвал самого техничного российского футболиста.

«Самым главным финтером был Марат Измайлов. Он такие вещи с мячом вытворял! Мог, например, плечом подкинуть его во время матча. Это самым техничный футболист, которого я встречал», — цитирует Аршавина Sport24.

Измайлов выступал за московский «Локомотив», лиссабонский «Спортинг», «Порту» и «Краснодар». Всего за карьеру он принял участие в 386 матчах, в которых забил 54 мяча.

Также в его активе два гола в 34 встречах за сборную России.

Ранее Аршавин высказался об игре экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни, завершившего карьеру игрока.