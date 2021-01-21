Аршавин назвал самого техничного российского футболиста
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин назвал самого техничного российского футболиста.
«Самым главным финтером был Марат Измайлов. Он такие вещи с мячом вытворял! Мог, например, плечом подкинуть его во время матча. Это самым техничный футболист, которого я встречал», — цитирует Аршавина Sport24.
Измайлов выступал за московский «Локомотив», лиссабонский «Спортинг», «Порту» и «Краснодар». Всего за карьеру он принял участие в 386 матчах, в которых забил 54 мяча.
Также в его активе два гола в 34 встречах за сборную России.
Ранее Аршавин высказался об игре экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни, завершившего карьеру игрока.