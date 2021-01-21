Семак рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Дзюбы

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья голкипера Андрея Лунева и нападающего Артема Дзюбы, чьи тесты на коронавирусную инфекцию дали положительные результаты.

«Они прошли обследование. Ничего не изменилось, нормально себя чувствуют, но мы ждем, когда тест будет отрицательным, чтобы они начали заниматься», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Оба футболиста заразились коронавирусом перед зимними сборами сине-бело-голубых и не отправились с командой в Дубай.

Ранее сообщалось, что Семак вакцинировался от COVID-19.