Медведева сообщила о попытках взломать ее аккаунты в Facebook и Instagram

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила в сторис Instagram, что неизвестные пытались взломать ее аккаунт в Facebook.

Ранее злоумышленники также хотели получить доступ к ее странице в Instagram.

20 января стало известно, что Медведева и олимпийская чемпионка Алина Загитова будут капитанами двух команд, состоящих из ведущих фигуристов России. В соревнованиях примут участие представители мужского и женского одиночного катания, парного катания и танцев на льду. Выступления спортсменов будут судиться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее сообщалось, что Загитова обогнала Медведеву и стала самой популярной фигуристкой в Instagram.