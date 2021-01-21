Агент подтвердил информацию о переходе Кокорина в «Фиорентину»

Агент Тимофей Бердышев подтвердил информацию о переходе нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину».

По словам агента, 25 января Кокорин пройдет медицинское обследование в Риме и 26 января подпишет контракт с итальянским клубом во Флоренции.

«В понедельник летим в Рим. Там пройдем медобследование. Во вторник во Флоренции подписание контракта на 3,5 года», — цитирует Бердышева «Чемпионат.com».

Напомним, что сумма сделки между «Спартаком» и «Фиорентиной» составит €5 млн.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий провел за московский клуб восемь матчей и забил два мяча.

После 19 туров РПЛ московский «Спартак» набрал 35 очков, отставая на два очка от московского ЦСКА и на шесть очков от петербургского «Зенита».

Ранее Алексей Березуцкий решил остаться в ЦСКА.