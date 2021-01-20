Украинский голкипер впервые выйдет в основном составе «Реала»

Мадридский «Реал» определился с со стартовым составом на матч 1/16 финала Кубка Испании против «Алькояно».

Впервые в официальном матче с первых минут на поле выйдет украинский вратарь «королевского клуба» Андрей Лунин.

Стартовый состав «Реала»: Лунин, Милитао, Чуст, Марсело, Одриосола, Каземиро, Вальверде, Васкес, Винисиус, Иско, Мариано.

Запасные: Куртуа, Альтубе, Кроос, Менди, Бланко, Азар, Бензема, Асенсио.

Встреча между «Алькояно» и «Реалом» пройдет в Алькое. Начало — в 23.00 мск.

Ранее сообщалось, что Лунин пропустил курьезный мяч в товарищеском матче.