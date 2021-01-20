Главный тренер сборной Италии посоветовал «Фиорентине» приобрести Кокорина
Антон Борисов
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини посоветовал «Фиорентине» приобрести нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, итальянский клуб попросил экс-наставника петербургского «Зенита» оценить возможный трансфер игрока, с которым специалист работал. Манчини положительно отозвался о футболисте и посоветовал руководству «фиалок» совершить сделку.
Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее в Италии назвали сумму трансфера Кокорина в «Фиорентину».