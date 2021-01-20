Ловрен оценил шансы России и Хорватии в отборочном турнире ЧМ-2022

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал результаты жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Напомним, что сборная России сыграет в отборочном турнире ЧМ-2022 в группе H с национальными командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

По словам защитника, он знал, что Хорватии попадется Россия.

«Считаю, что для сборной России это хорошая группа, сложная.

Естественно, Хорватия нацелена на первое место, но, думаю, и Россия может выйти на чемпионат мира», — цитирует Ловрена «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.