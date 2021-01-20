«Детройт» в овертайме обыграл «Коламбус»

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Капитан «Детройт Ред Уингз» Хенрик Зеттерберг
Twitter «Детройт Ред Уингз»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литл Сесарс» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Манта, Бобби Райан и Тайлер Бертуцци.

У проигравшей команды отличились Бун Дженнер и Лиэм Фуди.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Питтсбург Пингвинз».