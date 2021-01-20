«ПСЖ» может купить защитника «Барселоны» Эмерсона

«Пари Сен-Жермен» может купить защитника «Барселоны» Эмерсона. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, французский коллектив намерен предложить каталонцам за 22-летнего игрока €25 млн.

Напомним, что Эмерсон был куплен в 2019 году и не провел за сине-гранатовых ни одной игры. В настоящее время игрок защищает цвета «Бетиса».

Ранее сообщалось, что бывший тренер московского «Спартака» Вячеслав Грозный назвал ЦСКА главным соперником петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).