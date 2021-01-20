Форвард «Вашингтона» Кузнецов забросил первую шайбу в сезоне-2020/21

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Евгений Кузнецов
Официальный сайт НХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил первую шайбу в сезоне-2020/21.

Россиянин поразил ворота «Питтсбург Пингвинз» на девятой минуте второго периода.

Ассистировали ему нидерландец Даниэль Спронг и чех Якуб Врана.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус оценили решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишить Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года.