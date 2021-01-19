Определены лучшие игроки 19-го тура АПЛ

Определены лучшие игроки 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В топ-3 попали защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс, который оформил дубль в поединке с «Кристал Пэлас» (4:0), хавбек «Лестера» Юри Тилеманс, отдавший две голевые передачи в матче с «Саутгемптоном» (2:0). А также футболист «Тоттенхэма» Харри Кейн. Он отметился точным ударом в игре с «Шеффилд Юнайтед» (3:1).



После 18 матчей в турнирной таблице лидирует «Манчестер Юнайтед», набравший 37 очков.

Ранее были определены лучшие сейвы 19 тура АПЛ.