Фигуристка Медведева рассказала, что ей сложно сохранять мотивацию
Андрей Черников
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Фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, что ей сложно сохранять мотивацию, передает Olympic Channel.
«Мне 21 год. Мне становится все труднее и труднее оставаться в форме и сохранять мотивацию. Очень сложно идти на тренировку, где, ты знаешь, все опять будет болеть. Но я стараюсь», — сказала Медведева.
Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы.
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