Дмитрий Комбаров высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

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Игрок «Аякса» Квинси Промес Игрок «Аякса» Квинси Промес
Игрок «Аякса» Квинси Промес
Reuters

Экс-игрок московского «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в столичный клуб, передает Sport24.

«Промес бы усилил «Спартак», но я у него не спрашивал об этом. Знаю, что он был счастлив в «Спартаке». Как футболист он во многом вырос в московском клубе», — сказал Комбаров.

17 января красно-белые сообщили, что ведут переговоры с Промесом.

Ранее Доменико Тедеско обратился к фанатам «Спартака».