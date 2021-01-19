Дмитрий Комбаров высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

Экс-игрок московского «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в столичный клуб, передает Sport24.

«Промес бы усилил «Спартак», но я у него не спрашивал об этом. Знаю, что он был счастлив в «Спартаке». Как футболист он во многом вырос в московском клубе», — сказал Комбаров.



17 января красно-белые сообщили, что ведут переговоры с Промесом.

Ранее Доменико Тедеско обратился к фанатам «Спартака».