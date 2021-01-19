Отец Алабы опроверг информацию о переходе сына в «Реал»

Отец защитника мюнхенской «Баварии» Давида Алабы Джордж прокомментировал информацию о том, что его сын согласовал контракт с мадридским «Реалом».

«Решение еще не принято, и Давид не подписывал контракт с «Реалом». Помимо «Реала», есть и другие клубы, которые заинтересованы в нем», — цитирует Джорджа Алабу Sport1.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 15 матчах, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что футболист согласовал контракт с «королевским клубом» и покинет немецкую команду после завершения сезона-2020/21.