Аршавин выступил против сокращения РПЛ

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Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин
РИА Новости

Советник генерального директора петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном сокращении чемпионата России до 12 команд.

«Изменения изменениям рознь. Я против того, чтобы уменьшалось количество команд, хотя знаю, что у моего клуба другая позиция. Я сейчас говорю от себя лично. Должно быть 16—18 команд, для этого надо развивать футбол в регионах. Может быть, стоит продумать систему плей-офф», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Также бывший футболист национальной команды добавил, что выступает за схему «весна — осень» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее в «Тамбове» выступили против сокращения РПЛ до 12 клубов.