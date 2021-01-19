В Латвии выразили сожаление в связи с лишением Минска чемпионата мира

Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс высказался о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишить Минск права проведения матчей чемпионата мира 2021 года.

Турнир должен был пройти с 21 мая по 6 июня в столице Белоруссии и Риге, однако 18 января совет ИИХФ отнял у Минска право принять игры первенства.

«Я никогда не радовался тому, что у кого-то что-то отняли, будь то шоколад, награда или чемпионат мира. Это всегда плохо. Просто к этому все шло», — цитирует Козиолса ТАСС.

Функционер заявил, что в Белоруссии в настоящее время сложилась непростая ситуация с безопасностью, правами человека и коронавирусом.

«Очень жаль, что наши соседи и партнеры потеряли чемпионат мира, но думаю, другого выхода просто не было», — сказал генсек Латвийской федерации хоккея.

Ранее бывший боксер, депутат Госдумы Николай Валуев раскритиковал решение ИИХФ лишить Минск права проведения матчей чемпионата мира.