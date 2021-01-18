Итальянский журналист: из-за сокращения команд в РПЛ «Спартак» может вылететь в Олимп — ФНЛ

Итальянский журналист Микаэль Брага прокомментировал информацию о том, что Российскую премьер-лигу (РПЛ) могут сократить до 12-ти команд, передает Euro-football.ru.

«Лучше сделать так, чтобы в РПЛ играли 18 клубов. сокращать чемпионат точно не надо, а то еще «Спартак» вылетит в Олимп — ФНЛ. В прошлом сезоне он был бы недалек от вылета по новой системе», — сказал Брага.



В турнирной таблице РПЛ лидирует петербургский «Зенит», набрав 41 очко.

Ранее в «Уфе» предложили сократить РПЛ до двух клубов.