«Сент-Луис» Барбашева обыграл «Сан-Хосе» Кныжова в матче НХЛ
Карен Саркисян
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«Сент-Луис Блюз» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счетом 5:4.
В составе «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отметились Джастин Фолк (2), Майк Хоффман, Джейден Шварц и Джордан Кайру.
В составе «Сан-Хосе» — Кевин Лабанк, Логан Кутюр (2) и Брент Бернс.
Напомним, что в составе «Блюз» выступает российский нападающий Иван Барбашев, а в составе «Шаркс» — российский защитник Николай Кныжов.