Колосков высказался против сокращения РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался против возможного сокращения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 12 клубов, передает «Спорт день за днем».

«У нас огромная страна. От Калининграда до Камчатки. Представьте себе, в этой огромной стране — всего 12 клубов РПЛ. Урал, Сибирь, Дальний Восток останутся без большого футбола», — сказал Колосков.

Также Колосков отметил, что сокращение лиги до 12 команд уменьшит возможности выпускников футбольных школ попасть в РПЛ.

Ранее сообщалось о том, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.