В «Уфе» предложили сократить РПЛ до двух клубов

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал возможность сокращения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 12 клубов.

Функционер предложил сократить РПЛ до двух клубов.

«Пусть «Зенит» и «Спартак» выдают серию из 20 матчей каждый год. Болельщики будут довольны.

А если серьезно, футбол в России рождается не только в Москве и Питере. РПЛ не сокращать надо, а увеличивать» — цитирует Мурзагулова «Чемпионат.com».

После 19 туров РПЛ нынешнего сезона на первой позиции с 41 очком расположился петербургский «Зенит». На втором месте с 37 очками идет московский ЦСКА. На третьей строчке с 35 очками — московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.