В «Спартаке» прокомментировали решение «Сочи» нанести фразу «Это наш Колизей» на стадионе

Директор московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал решение футбольного клуба «Сочи» нанести фразу «Это наш Колизей» на домашнем стадионе «Фишт».

Напомним, что фразу «Это наш Колизей» произнес тренер вратарей клуба из Сочи Дмитрий Бородин в адрес главного тренера московского клуба Доменико Тедеско в результате конфликта в перерыве матча 18 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это вопрос к властям Краснодарского края. Это их стадион. Мы при чем?» — цитирует Фетисова «Чемпионат.com».

После 19 туров «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА и петербургского «Зенита» на два и шесть очков соответственно. «Сочи» с 33 очками идет на четвертой позиции.

Ранее ЦСКА вылетел на зимние сборы в Испанию.