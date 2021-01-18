Педро Роша рассказал о знакомстве с главным тренером «Спартака» Тедеско

Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал о знакомстве с главным тренером московского клуба Доменико Тедеско.

По словам нападающего, знакомство с тренером прошло хорошо.

«До этого мы не были знакомы. Приятное впечатление, надеюсь, дальше отношения будут только лучше», — цитирует Рошу официальный YouTube-канал московского клуба.

После 19 туров «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА и петербургского «Зенита» на два и шесть очков соответственно.

Ранее Педро Роша прокомментировал возвращение в «Спартак».