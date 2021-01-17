Полузащитник «Спартака» Хендрикс рассказал, почему взял номер Цымбаларя

Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс рассказал, почему взял 4-й номер, под которым выступал бывший полузащитник московского клуба Илья Цымбаларь.

По словам полузащитника, для него большая честь выступать под номером Цымбаларя.

«С «четверкой» на спине я был еще в юношеских командах, поэтому выбрал ее сразу же, узнав, что она свободна», — цитирует Хендрикса «Спорт-Экспресс».

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА и петербургского «Зенита» на два и шесть очков соответственно.

Ранее Йоррит Хендрикс стал игроком «Спартака».