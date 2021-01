«Зенит» стал самым популярным клубом России в YouTube

Петербургский «Зенит» стал самой популярной спортивной командой России по числу взаимодействий в YouTube. Об этом сообщает специализированный аккаунт Deportes&Finanzas в Twitter.

Действующие победители Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 15,4 млн взаимодействий (комментариев, лайков, дизлайков и просморов, — прим. «Газеты.Ru»).

Вторую строчку занял московский «Спартак», третью — ЦСКА.

Ранее сообщалось, что главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов сомневается в возможности возвращения нападающего Александра Кокорина.

5 most popular russian sports teams on #YouTube during 2020!



➡ Total interactions: likes,dislikes,comments and views (2020 post views only)



1.@zenit_spb 15,4M ⚽



2.@fcsm_official 8,79M ⚽



3.@pfc_cska 7,95M ⚽



4.@fcrk 2,79M ⚽



5.@hcavangardomsk 2,47M pic.twitter.com/6036vOTGkN