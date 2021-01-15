Ягудин сделал ставку на Плющенко «в бою» с Железняковым

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал конфликт тренера Евгения Плющенко и хореографа Алексея Железнякова, работающего с Этери Тутберидзе.

13 января Железняков вызвал Плющенко на бой из-за произошедшего конфликта, и Плющенко согласился на поединок. Однако позднее хореограф принес свои извинения и попросил прощения за несдержанность.

Ягудин в свою очередь опубликовал шутливую видеозапись на тему конфликта в своем Instagram.

«А тем временем началась подготовка к главному бою года в фигурном катании! Запасаемся попкорном. Плющенко против Железнякова. Только бы никто не снялся. Эксклюзивное видео активной подготовки бойцов.

В данном бою делаю ставку на Евгения», — написал Ягудин.

Ранее сообщалось, что Тарасова отреагировала на извинения хореографа Тутберидзе перед Плющенко.