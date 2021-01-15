Ягудин сделал ставку на Плющенко «в бою» с Железняковым

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Алексей Ягудин во время выступления на шоу фигуристов, 2018 год Алексей Ягудин во время выступления на шоу фигуристов, 2018 год
Алексей Ягудин во время выступления на шоу фигуристов, 2018 год
Илья Питалев/РИА Новости

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал конфликт тренера Евгения Плющенко и хореографа Алексея Железнякова, работающего с Этери Тутберидзе.

13 января Железняков вызвал Плющенко на бой из-за произошедшего конфликта, и Плющенко согласился на поединок. Однако позднее хореограф принес свои извинения и попросил прощения за несдержанность.

Ягудин в свою очередь опубликовал шутливую видеозапись на тему конфликта в своем Instagram.

«А тем временем началась подготовка к главному бою года в фигурном катании! Запасаемся попкорном. Плющенко против Железнякова. Только бы никто не снялся. Эксклюзивное видео активной подготовки бойцов.

В данном бою делаю ставку на Евгения», — написал Ягудин.

Ранее сообщалось, что Тарасова отреагировала на извинения хореографа Тутберидзе перед Плющенко.