Олимпийский чемпион высоко оценил новичка «Миннесоты» Капризова

Олимпийский чемпион, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский поделился мнением о дебюте российского нападающего Кирилла Капризова за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд», передает «Чемпионат.com».

В первом своем матче, который состоялся в рамках регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелес Кингз» Капризов смог набрать три очка — в основное время он дважды выступил в роли ассистента, а в овертайме забросил победную шайбу своей команды.

«Очень рад за Капризова. Хочу поздравить его с хорошей игрой, дай бог, чтобы в каждой игре было по одной или по две шайбы. Главное – без травм. Будем болеть и переживать за Кирилла. Пожелаем здоровья. А парень он талантливый, играть умеет», — заявил Каменский.

Ранее сообщалось, что одноклубник Капризова оценил дебют россиянина в НХЛ.