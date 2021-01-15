Черчесов объяснил выбор стадиона для первого домашнего матча сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил выбор стадиона для проведения первого домашнего матча национальной команды в 2021 году, передает пресс-служба сборной в Telegram.

Стало известно, что 27 марта сборная под руководством Черчесова примет на стадионе «Фишт» Словению в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

Специалист объяснил выбор места в первую очередь климатическими условиями.

«Март — специфический месяц, и по понятным причинам при выборе арены было важно учитывать и климатические условия. Также сейчас занимаемся логистикой проведения всего мартовского сбора», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что сборная России проведет первый домашний матч в 2021 году в Сочи.