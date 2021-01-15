Черчесов объяснил выбор стадиона для первого домашнего матча сборной

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время заключительного матча группового этапа... Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время заключительного матча группового этапа...
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время заключительного матча группового этапа...
Marko Djurica/Reuters

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил выбор стадиона для проведения первого домашнего матча национальной команды в 2021 году, передает пресс-служба сборной в Telegram.

Стало известно, что 27 марта сборная под руководством Черчесова примет на стадионе «Фишт» Словению в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

Специалист объяснил выбор места в первую очередь климатическими условиями.

«Март — специфический месяц, и по понятным причинам при выборе арены было важно учитывать и климатические условия. Также сейчас занимаемся логистикой проведения всего мартовского сбора», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что сборная России проведет первый домашний матч в 2021 году в Сочи.