Немецкий врач приговорен почти к пяти годам тюрьмы по делу о допинге

Спортивный врач Марк Шмидт приговорен к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы по делу о допинге, сообщает Spiegel.

Врачу также запрещено на протяжении минимум трех лет заниматься профессиональной деятельностью.

Шмидт признался, что с 2012 года он давал спортсменам запрещенные препараты. По его словам, он не получал прибыли за распространения допинга.

В феврале 2019 года во время чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде правоохранительные органы Австрии задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства австрийцев Макса Хауке и Доминика Балдауфа, эстонцев Карела Таммъярва и Андреаса Веерпалу, а также представителя Казахстана Алексея Полторанина.

В ходе расследования дела была раскрыта группировка, связанная с немецким врачом.

Ранее австрийского полицейского обвинили в утечке по делу о допинг-скандале.