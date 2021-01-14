Два представителя сборной России по биатлону заразились коронавирусом

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил на официальной странице в Twitter о четырех случаях заражения коронавирусом на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Отмечается, что тесты на инфекцию дали положительный результат у двух представителей сборной России, одного члена команды Японии и одного официального лица. Среди спортсменов заболевших нет.

14 января в Оберхофе пройдет женская спринтерская гонка. Начало — в 16.30 мск.

Ранее Александр Касперович, личный тренер биатлониста Александра Логинова, предположил, что спортсмен бессимптомно переболел коронавирусом.