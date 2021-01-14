Игрок «Локомотива» Игнатьев опасается вакцинироваться от коронавируса

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев признался, что опасается вакцинироваться от коронавируса.

«Пока с опаской смотрю на прививку от коронавируса. Не хочется быть в числе первых. Вдруг потом выяснится, что есть побочные эффекты и так далее. Ждем, какая будет информация, пока никого не заставляют. Если все будут делать, придется сделать», — цитирует Игнатьева «Спорт-Экспресс».

Сообщалось, что руководство Российского футбольного союза (РФС) ведет переговоры о возможности первоочередной вакцинации игроков сборных страны.

Ранее президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможную вакцинацию игроков Российской премьер-лиги (РПЛ).