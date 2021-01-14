«Тампа» разгромила «Чикаго» в первом матче нового сезона НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Чикаго Блэкхоукс» в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счетом 5:1.

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, Мэтью Жозеф, Эрик Чернак, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт.

В составе «Чикаго» — Дилан Строум.

Ранее сообщалось, что пять российских хоккеистов вошли в список 50 лучших игроков НХЛ.