«Тампа» разгромила «Чикаго» в первом матче нового сезона НХЛ
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Чикаго Блэкхоукс» в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счетом 5:1.
В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, Мэтью Жозеф, Эрик Чернак, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт.
В составе «Чикаго» — Дилан Строум.
Ранее сообщалось, что пять российских хоккеистов вошли в список 50 лучших игроков НХЛ.