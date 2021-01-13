Семья Плющенко привилась от коронавируса

Продюсер Яна Рудковская заявила, что ее семья привилась от коронавируса. Об этом супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко заявила, отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram.

Один из пользователей соцсети спросил у Рудковской, боится ли она заразиться инфекцией.

«Мы все сделали прививки. «Спутник V», — написала продюсер, опубликовав фото супруга и 8-летнего сына Александра.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 1,97 млн человек, 50,8 выздоровели. Общее число заболевших превысило 91,8 млн.

Ранее президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал вакцинацию игроков Российской премьер-лиги (РПЛ).