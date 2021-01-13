Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Лингард может перейти в «Ниццу»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может перейти во французскую «Ниццу». Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, что в СМИ появлялась информация об интересе к Лингарду со стороны петербургского «Зенита».

В нынешнем сезоне полузащитник не провел ни одного матча в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» и вышел на первое место в АПЛ.