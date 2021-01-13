Нападающий ЦСКА Нисимура рассказал о решении покинуть московский клуб

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура рассказал о решении покинуть московский клуб.

По мнению Нисимуры, он был недостаточно хорош, и не доказал, что способен играть на высоком уровне.

Нападающий считает, что для прогресса необходима игровая практика, и это ключевая причина для смены клуба.

«Уйти из ЦСКА исключительно мое решение», — передает его слова Sport 24.

Напомним, что зимние сборы московского клуба начнутся 17 января.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со сборной свободных агентов Испании.