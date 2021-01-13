Футболисты «Спартака» приступили к медосмотру
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Футболисты московского «Спартака» приступили к медосмотру, который проходит на стадионе «Лужники», передает Sport24.
Отмечается, что на медосмотре присутствуют Александр Кокорин, Александр Соболев, Роман Зобнин, Артем Ребров, Джордан Ларссон, Илья Кутепов, Илья Гапонов, Наиль Умяров и Остон Урунов.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают третье место, набрав 35 очков.
Ранее Евгений Ловчев прокомментировал переход Йоррита Хендрикса в «Спартак».