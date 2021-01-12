«Матч ТВ» будет транслировать матчи нового сезона НХЛ
Карен Саркисян
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Телеканал «Матч ТВ» будет транслировать матчи нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Сообщается, что зрители «Матч ТВ» смогут смотреть матчи НХЛ начиная с 14 января 2021 года.
«Все мы можем порадоваться долгожданному возвращению Евгения Малкина, Александра Овечкина, Артемия Панарина и многих других российских звезд на экран федерального спортивного телеканала», — заявил заместитель генерального директора «Матч ТВ» Александр Вайнштейн.
Ранее пять российских хоккеистов вошли в список 50 лучших игроков НХЛ.