Московское «Динамо» объявило о назначении Пивоварова на пост генерального директора
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о назначении Павла Пивоварова на пост генерального директора.
Сообщается, что бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин займет должность президента московского клуба.
Напомним, что Пивоваров занимал должность исполнительного директора петербургского «Зенита».
Ранее московское «Динамо» отправилось на первый тренировочный сбор в Турцию.