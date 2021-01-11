Экс-наставник «Реала» прокомментировал возможный уход Рамоса из команды

Экс-наставник мадридского «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал возможный уход Серхио Рамоса из команды, передает El Transistor.



«Рамос продлит контракт с «Реалом». Если же он этого не сделает, то это будет ошибкой с обеих сторон. То же самое произошло с Роналду. Тогда «Реал» не выиграл Лигу чемпионов, а португалец не взял «Золотой мяч», — сказал Вальдано.

Рамос выступает за «Королевский клуб» с 2005 года.

Ранее Зинедин Зидан высказался о ситуации с контрактом Рамоса.