Трамп наградил тренера «Нью-Ингленд Пэтриотс» Медалью Свободы

Президент США Дональд Трамп наградил тренера команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билла Беличика Медалью Свободы, сообщает AP.

Стоит отметить, что Беличик шесть раз выигрывал Супербоул в качестве тренера. Еще дважды он становился обладателе трофея как помощник.

Фонд Билла Беличика предоставляет стипендии и гранты, чтобы помочь малообеспеченной молодежи участвовать в спортивных программах.



Медаль Свободы является высшей гражданской наградой в США.

Ранее герои «Южного парка» стали зрителями матча НФЛ.