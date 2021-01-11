Трамп наградил тренера «Нью-Ингленд Пэтриотс» Медалью Свободы
Андрей Черников
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Президент США Дональд Трамп наградил тренера команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билла Беличика Медалью Свободы, сообщает AP.
Стоит отметить, что Беличик шесть раз выигрывал Супербоул в качестве тренера. Еще дважды он становился обладателе трофея как помощник.
Фонд Билла Беличика предоставляет стипендии и гранты, чтобы помочь малообеспеченной молодежи участвовать в спортивных программах.
Медаль Свободы является высшей гражданской наградой в США.