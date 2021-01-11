Личный тренер Логинова предположил, что спортсмен переболел коронавирусом

Александр Касперович, личный тренер биатлониста Александра Логинова, предположил, что спортсмен бессимптомно переболел коронавирусом, передает RT.

«Он переболел, как сейчас говорят, бессимптомно. По ощущениям это была именно коронавирусная инфекция со всеми сопутствующими симптомами», — сказал Касперович.

Специалист отметил, что болезнь протекала с потерей обоняния, общим недомоганием.



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