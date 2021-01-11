Педро Роша вернется в «Спартак» и поедет на зимние сборы в ОАЭ

Бразильский полузащитник Педро Роша вернется в «Спартак» и поедет вместе с командой на зимние сборы. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своем Twitter.

26-летний футболист завершает свое выступление во «Фламенго» на правах аренды. 13 января он пройдет медицинское обследование в российской столице, после чего вылетит в ОАЭ.

Напомним, что контракт Педро Роши со «Спартаком» рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова опровергла слухи о поездке на тренировочные сборы за деньги футболистов.