Глава UFC намерен уговорить Хабиба провести еще один поединок
Антон Борисов
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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что намерен уговорить чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова провести еще один бой.
Функционер отметил, что в скором времени проведет встречу с россиянином.
«Я не знаю, как пройдет эта встреча, но я буду пытаться изо всех сил, чтобы уговорить его еще на один бой. Хотя как фан единоборств, я хочу, чтобы он дрался еще десять раз», — заявил Уайт в эфире ESPN.
После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов довел рекорд до 29-0 и объявил о завершении карьеры.
Ранее американский боец UFC Тони Фергюсон усомнился в правильном подсчете рекорда Хабиба.