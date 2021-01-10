Глава UFC намерен уговорить Хабиба провести еще один поединок

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что намерен уговорить чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова провести еще один бой.

Функционер отметил, что в скором времени проведет встречу с россиянином.

«Я не знаю, как пройдет эта встреча, но я буду пытаться изо всех сил, чтобы уговорить его еще на один бой. Хотя как фан единоборств, я хочу, чтобы он дрался еще десять раз», — заявил Уайт в эфире ESPN.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов довел рекорд до 29-0 и объявил о завершении карьеры.

Ранее американский боец UFC Тони Фергюсон усомнился в правильном подсчете рекорда Хабиба.