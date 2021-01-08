В Госдуме оценили возможный уход Дзюбы в политику по окончании карьеры

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Ирина Роднина высказалась о возможном уходе нападающего петербургского «Зенита» Артемы Дзюбы в политику по окончании карьеры. Об этом сообщает «СЭ».

По ее словам, если 32-летний форвард примет решение заняться политической деятельностью, то ничего страшного после этого не произойдет.

Также Роднина заявила, что мнение людей по данному вопросу может быть изучено только на выборах.

«А все остальное — гадание на кофейной гуще», — заявила экс-фигуристка.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» проявляет интерес к голкиперу сборной Вьетнама Льву Дангу.