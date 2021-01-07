Нападающий «Зенита» Азмун может перейти в «Боруссию»
Карен Саркисян
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Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун может перейти в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, «Зенит» оценивает нападающего в €20 млн.
В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги, забил 11 мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Бока Хуниорс».