Скончался олимпийский чемпион 1980 года Владимир Киселев

В возрасте 64 лет скончался олимпийский чемпион 1980 года в толкании ядра в составе сборной СССР Владимир Киселев.

Причина смерти Киселева не сообщается.

Владимир Киселев — чемпион Европы 1978 года среди юниоров, бронзовый призер чемпионата Европы 1979 года в закрытом помещении, чемпион летних Олимпийских игр 1980 года в толкании ядра, бронзовый призер соревнований «Дружба-84».

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