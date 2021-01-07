Скончался олимпийский чемпион 1980 года Владимир Киселев
Карен Саркисян
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В возрасте 64 лет скончался олимпийский чемпион 1980 года в толкании ядра в составе сборной СССР Владимир Киселев.
Причина смерти Киселева не сообщается.
Владимир Киселев — чемпион Европы 1978 года среди юниоров, бронзовый призер чемпионата Европы 1979 года в закрытом помещении, чемпион летних Олимпийских игр 1980 года в толкании ядра, бронзовый призер соревнований «Дружба-84».
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