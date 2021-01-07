Два члена сборной Финляндии сдали положительный тест на коронавирус на «Тур де Ски»
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сборная Финляндии по лыжным гонкам на официальной странице в Twitter сообщила о вспышке коронавирусной инфекции.
Сообщается, что два члена сборной Финляндии сдали положительный тест на коронавирус COVID-19 на «Тур де Ски».
По информации источника, оба представителя сборной Финляндии изолированы до проведения ПЦР-теста.
Ранее Линн Сван сдала положительный тест на коронавирус на «Тур де Ски».