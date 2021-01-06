Подколзин прокомментировал результат сборной России на МЧМ-2021

Cборная России проиграла национальной команде Финляндии в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счетом 4:1.

Капитан сборной России Василий Подколзин прокомментировал результат игры, передает «Чемпионат.com».

По словам капитана, сборной России надо было играть лучше, больше играть с шайбой, больше выигрывать единоборства.

Подколзин отмечает, что его вина как капитана в поражении тоже есть.

«Самое обидное, что мы подставили тренера, он не заслуживает такого результата», — добавил он.

Ранее сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.