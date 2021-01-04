В «Тамбове» ухудшается финансовое положение

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков высказался о финансовой ситуации в клубе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, за месяц долги команды увеличились с 140 млн рублей до 160-170 млн рублей.

Функционер заявил, что до сих пор гарантии, данные областью перед нынешним сезоном Российской премьер-лиги (РПЛ), не обеспечены.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» пристально наблюдает за полузащитником «Удинезе» Родриго Де Паулем.