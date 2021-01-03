Олимпийский чемпион Петренко поделился ожиданиями от матча Россия — Канада
Андрей Черников
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Олимпийский чемпион Сергей Петренко поделился ожиданиями от матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею Россия — Канада, передает РИА «Новости».
«Думаю, команды равные, мы не уступаем канадцам. Нас ждет интересная игра, в которой все будут решать нюансы, индивидуальное мастерство, везение, характер», — сказал Петренко.
Встреча начнется 5 января в 2:00 по московскому времени.