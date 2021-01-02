Главный врач «Ростова» приготовил коктейль от похмелья

Владимир Шуляк, главный врач «Ростова», приготовил коктейль. В клубе отметили, что он спасает от похмелья.

«Спасение от похмельного синдрома. Владимир Шуляк приготовит коктейль из очень простых ингредиентов. Мы уверены, что у каждого дома есть все для создания живительного напитка», — написано в сообщении в Instagram.



В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) желто-синие идут на пятом месте.

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